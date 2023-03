"La Fivizzano-Mare ora al Ministero"

Il comitato Gino Chinca punta al Ministero. Il comitato, lo ricordiamo, era nato per mettere in pratica il sogno di Chinca di realizzare una strada di collegamento tra Reggio Emilia, Fivizzano e la costa Apuana. "La battaglia del comitato Gino Chinca prosegue - dichiarano gli esponenti in una nota - il progetto rispolverato nel 2021 oggi è stato rivisto e integrato con le proposte arrivate da Carrara e dal Reggiano. Oggi si parla di una strada a scorrimento veloce che in circa 50 minuti porterebbe da Reggio a Carrara e in meno di 20 da Fivizzano a Carrara. Un progetto valido, che dopo la delibera votata in consiglio comunale a Fivizzano, ha visto apprezzamenti anche negli incontri avuti con il sindaco di Ventasso, il sindaco di Massa e il presidente della Provincia di Massa Carrara. Il sindaco di Carrara si è spinta ancora più in là, proponendo delle modifiche al tracciato".

"A questo punto – afferma il comitato – è arrivato il momento di portare il nostro progetto a Roma al Ministero delle Infrastrutture affinché si possa ottenere un finanziamento per un accurato studio di fattibilità e un progetto definitivo da approvare. Su questa scia chiave è stato l’incontro con l’onorevole Barabotti, recentemente eletto, alla Camera dei deputati che si è fatto portavoce del progetto nelle stanze del Ministero. L’obbiettivo è più vicino, ricordiamo a chi dice che si tratta di un progetto impossibile che nella Lucchesia farebbero carte false per realizzare lo stesso tipo di viabilità per collegare la Versilia al modenese".