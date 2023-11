La Fiom tiene d’occhio Nca: volantinaggio davanti ai cantieri

Quando lo straordinario diventa una norma la Fiom alza una mano. Lo fa tenendo stretto un volantino proprio davanti ai cancelli del cantiere The Italian Sea Group. Così alle 6.30 di ieri mattina i componenti del comitato direttivo della Fiom provinciale assieme alla Camera del lavoro si sono presentati all’entrata dove "abbiamo discusso e parlato con i lavoratori e lavoratrici - scrive il sindacato - sia diretti che dell’indotto, del contratto collettivo e in particolare ci siamo soffermati sugli aspetti più strettamente legati ai limiti normativi previsti in tema di ricorso alla prestazione in straordinario. In un mondo particolare come la nautica in cui la prestazione aggiuntiva, specie in prossimità di un varo, è purtroppo divenuta la norma, abbiamo informato le maestranze come la soglia delle 200 ore annuali di straordinario e delle 250 per le operazioni di prova e di collaudo in mare siano un limite invalicabile previsto sia dal contratto collettivo della metalmeccanica che dalle legge al fine di garantire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e un corretto riposo psico fisico".

Poi c’e il tema della forfetizzazione della paga "che toglie potere contrattuale alle maestranze sia sul lato economico che normativo andando di fatto ad autonomizzare i rapporti di lavoro – prosegue il sindacato –. All’interno di un cantiere come l’ex Nca che sembra andare in controtendenza rispetto all’utilizzo sempre più massiccio degli appalti, riportando al proprio interno molte fasi del processo produttivo. Abbiamo la necessità di riprendere un’azione sindacale forte sia all’interno che all’esterno del cantiere. Per questo motivo, il volantinaggio non è che il primo di una serie di appuntamenti e iniziative che il gruppo dirigente della Fiom ha messo in calendario davanti ai cancelli dell’ex Nca".