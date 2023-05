La Finanza sequestra spinelli e cocaina

Due lunghi ponti festivi che hanno aumentato le presenze in Lunigiana ma anche in controlli. Impegnati a vigilare e in particolare a contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, gli uomini della Guardia di Finanza che in questi giorni di festa hanno ha rafforzato e intensificato l’attività. Organizzati dunque, durante i ponti del 25 aprile e del 1° maggio, servizi volti ad arginare questo fenomeno di grave pericolosità sociale, diffuso soprattutto tra i giovani. I finanzieri della Tenenza di Aulla hanno monitorato i luoghi di ritrovo più frequentati dai giovani, sia residenti in Lunigiana che provenienti dalle città e dalle provincie limitrofe. I militari hanno operato anche con il prezioso contributo del cane antidroga “Paco”, eseguendo mirati controlli a soggetti e automezzi diretti verso i centri di aggregazione.

I numerosi controlli eseguiti hanno portato al sequestro di 31 grammi di hashish e 14 spinelli di hashish che erano stati celati con abilità all’interno degli abitacoli delle vetture o negli indumenti dei giovani che ne erano in possesso. A 13 persone sono state elevate le previste sanzioni amministrative e la segnalazione alle Prefetture competenti in relazione alla residenza, per il possesso di sostanze stupefacenti e per quattro di loro i finanzieri hanno provveduto anche al ritiro della patente di guida. Nel corso dei controlli sono stati rinvenuti anche 22 grammi di cocaina, suddivisi in 41 dosi e 75 grammi di MDMA, suddivisi in 185 dosi, forse abbandonati in modo repentino alla vista dei militari e dell’unità cinofila. L’attività di servizio svolta rientra nel più ampio rafforzamento del dispositivo di sicurezza, a contrasto di tutti gli illeciti di natura economico finanziaria.