La filosofia in cucina finisce... nei piatti Si squarcia la tela e apre ‘Contradiction’ Un ristorante di riflessione a Virgoletta

"Un percorso di analisi personale, studio, vibrazioni e soprattutto desiderio e velature". Mangiando. Francesco Rigosa definisce così ‘Contradiction’, il centro di riflessione gastronomica che inaugurerà domenica pomeriggio a Virgoletta, nel centro storico della frazione villafranchese. Lui e la compagna, Noemi Masnari, accoglieranno gli ospiti nella loro casa e da giovedì apriranno le porte per offrire un percorso di gusto e non solo. Andare a trovarli sarà molto di più che partecipare a una cena, sarà un’esperienza a 360 gradi, tra storia, filosofia, gusto e avanguardia.

"Il papà della mia mamma era originario di Virgoletta – racconta il trentenne Francesco –, poi è emigrato, ha sposato una bresciana. Io conosco bene la Lunigiana, ho frequentato qui l’asilo poi ci siamo spostati in giro per l’Italia con tutta la famiglia. Mio padre è un imprenditore appassionato di storia, si è preso a cuore la ristrutturazione di Palazzo Tardiani, acquistato a fine anni novanta. Abbiamo portato avanti un lungo percorso di ristrutturazione, tra conservazione e avanguardia, un confronto generazionale e di linee di pensiero. ‘Contradiction’ nasce trent’anni fa, oggi si concretizza, è stato un percorso lunghissimo, complesso, travagliato".

Domenica l’inaugurazione: niente taglio del nastro, ma della tela, come faceva il celebre Lucio Fontana. "Sistemeremo una tela sulla porta – aggiunge –, noi la taglieremo e tutti gli ospiti potranno entrare in casa. Da giovedì prossimo apriremo la sera, nel fine settimana e la domenica anche a pranzo". Cosa aspettarsi una volta varcata la soglia di Contradiction? "Chi si siederà qui – spiega – dialogherà con noi. I piatti non sono pensati come tali, ma come esperienze di sentimento o desiderio o emozione, creati con la materia. Nessun piatto è generato con l’idea di piatto, è frutto di quello che può essere accaduto anni fa, in una circostanza particolare. E’ una cucina mentale che obbliga chi si siede a mettersi in discussione, ma non significa che non sia adatta a tutti. Chi esce da qui dovrà porsi domande sull’esistenza".

Francesco ha studiato filosofia, enologia e ha diverse esperienze in campo gastronomico. Ama mangiare pasta in bianco e non assaggia i suoi piatti, perché li conosce molto bene e sono frutto di anni di lavoro. Nel menù, composto da 14 proposizioni, ci sono nugget e cola, vitello tonnato, lumache, muscoli e nutella e in chiusura ‘fontana’, un bicchiere di acqua della famosa fontana di Virgoletta. "Il mio consiglio – dice Fran cesco Rigosa – è di lasciarsi guidare dalle sensazioni e dalla voglia di sperimentare.

Monica Leoncini