"La filiera corta è una delle nostre priorità"

CARRARA

"Quando si parla di marmo, d’altronde, sicurezza e ambiente sono due dei cardini che guidano la nostra azione amministrativa al pari delle ricadute occupazionali". Con queste parole la sindaca Serena Arrighi rassicura la Cgil sull’importanza della filiera corta e dell’applicazione della legge sul marmo. Nei giorni scorsi il segretario della Cgil, Nicola Del Vecchio, ha sollecitato le istituzioni all’applicazione e al rispetto di leggi e regolamenti che prevedono una scadenza sulle concessioni e che tengono conto di occupazione, ambiente, lavorazione in loco e sicurezza.

"Per questo motivo – spiega la sindaca Arrighi – ci tengo a rassicurare il segretario generale della Cgil Nicola Del Vecchio sul fatto che la nostra amministrazione sia ben consapevole dell’importanza della filiera corta. Si tratta di un aspetto imprescindibile per il futuro non solo del settore lapideo, ma di tutto il nostro territorio e per questo ogni suo aspetto ritengo debba essere vagliato con particolare cura. Proprio per questo assieme agli uffici ci stiamo attivando, e ci attiveremo, per individuare – conclude l’intervento della sindaca – gli strumenti più idonei per favorire lo sviluppo, il monitoraggio e la crescita della filiera". Del Vecchio aveva sollecitato le istituzioni, dai Comuni alla Regione Toscana al Parco delle Apuane, affinché velocizzassero ogni iter per evitare il blocco e la paralisi dell’escavazione che il mancato rilascio delle concessioni potrebbe provocare con grave danno al tessuto occupazionale e al lavoro ingenerale.