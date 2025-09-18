La fiera Si apre il sipario su ’Comano Cavalli’

Anche quest’anno, per il 56° consecutivo, si rinnova la storica tradizione di Comano Cavalli, la fiera dedicata a uno degli animali più eleganti e amati, simbolo di forza e bellezza, che richiama appassionati non solo dalla Lunigiana e da tutta la provincia. L’appuntamento è per il weekend in arrivo con l’inaugurazione domani alle 16.30. Nata nel 1967 grazie all’intuizione del dottor Giovanni Pasquali, già sindaco di Comano e veterinario, la manifestazione ha saputo attraversare i decenni mantenendo intatto il suo obiettivo: celebrare il cavallo, le varie razze, il senso di comunità e il mondo che c’è dietro. Ad eccezione di due sole interruzioni, avvenute la prima a causa dell’alluvione che colpì duramente il Comune e la seconda in occasione del Covid, la fiera ha sempre accompagnato la comunità e gli appassionati, confermandosi appuntamento immancabile della terza settimana di settembre. In origine, infatti, coincideva con il rientro degli animali dal pascolo, quando gli allevatori sfruttavano il momento per alleggerirsi dei capi da mantenere durante l’inverno, proponendo non solo cavalli, ma anche bovini, caprini, ovini, conigli e pollame.

"Con l’avvento del turismo equestre negli anni ’80 e la crescente diffusione degli agriturismi – spiega Giuseppe Galeazzi, direttore della manifestazione – l’attenzione si è poi progressivamente spostata sui cavalli. Oggi la fiera è specializzata proprio in questo settore, distinguendosi non per la selezione di una sola razza, ma per la varietà e la ricchezza delle razze rappresentate. Un ruolo di primo piano spetta al Cavallo dell’Appennino, ufficialmente riconosciuto dal Ministero come ’popolazione equina’ autoctona, frutto dell’incrocio tra Franches-Montagnes, una razza svizzera, e cavalle autoctone. A Comano organizziamo ogni anno il Campionato nazionale di morfologia della razza dell’Appennino, occasione unica per valorizzare questa realtà. Per questa edizione una novità sarà il confronto diretto tra il Cavallo dell’Appennino e il Cavallo Bardigiano, spesso confusi tra loro. Nel tondino entreranno stalloni e fattrici campioni italiani, presentati da un cavaliere e un’amazzone che mostreranno dal vivo le differenze morfologiche e di monta tra le due tipologie".

Accanto alla parte espositiva e tecnica, la fiera proporrà come sempre convegni tenuti da esperti dedicati al mondo del cavallo e un ricco programma di intrattenimento: spettacoli equestri con artisti di fama, ma anche esordienti, e grande spazio ai più piccoli, che potranno vivere l’emozione del battesimo della sella e partecipare a numerose iniziative dedicate. "Comano Cavalli – conclude Galeazzi – è una manifestazione che affonda le radici nella tradizione e che, da decenni, continua a richiamare non solo gli appassionati del settore, ma anche il grande pubblico. Qui, tra le montagne lunigianesi, si rinnova ogni anno quello spirito autentico che ha reso speciale questo appuntamento. Portarla avanti, arricchendola ogni volta con novità, e grazie al prezioso impegno degli allevatori, è motivo di orgoglio. Oggi l’evento non è soltanto un patrimonio storico, ma un vero simbolo per tutta la Lunigiana: il segno del passaggio dall’estate all’inverno, una stagione che si chiude per lasciare spazio a nuove sfide e a un nuovo anno". La manifestazione, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Allevatori Cavalli Comano, ha il patrocinio dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana in quanto entrata nel circuito delle Luni Eco Fest del progetto Green Community, manifestazioni ecosostenibili che vogliono bene all’ambiente.

Anastasia Biancardi