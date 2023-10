La fiducia dell’armatore olandese

La nave, Asian Spirit, ha la particolarità di saper gestire ogni tipologia di carico vista la flessibilita della costruzione in grado di separare sia in altezza che in profondità le sue stive dando la facilitazione ad imbarchi di merce varia sia alla rinfusa che per pezzi pesanti. La nave riesce a posizionare due gru da 250 tonnellate l’una che permettono assieme una facile alzata per ogni peso.

"Non ultima – prosegue la soddisfazione di Andrea Ghirlanda – mi preme ricordare che questo servizio di trasporto lo possiamo considerare una reale linea internazionale diversa dalla metodologia che vede Marina di Carrara impegnata per traffici ‘’spot’ con navi noleggiate volta per volta che il materiale si rende disponibile. Al momento – conclude Ghirlanda che sulla questione si è speso in prima persona abbiamo una partenza mensile, ma la nostra voglia è senza dubbio volta ad avere almeno due partenze nel futuro prossimo".