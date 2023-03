"La Fibromialgia non è una sindrome invisibile, serve consapevolezza"

Il 3% della popolazione ne soffre. È invisibile ma provoca dolori, disagi e non poche difficoltà nel quotidiano. Nonostante sia così diffusa si parla ancora troppo poco della fibromialgia e, per sensibilizzare, la sezione di Forte dei Marmi dell’associazione Sindrome Fibromialgica (Aisf) propone domani a Carrara un incontro con la proiezione di un filmato, l’intervento di specialisti e il dibattito. Un’iniziativa gratuita ideata da Annalisa Cenderelli, referente per i pazienti della sezione Aisf, e dalla dottoressa Laura Bazzichi.

"L’incontro è pensato per diffondere consapevolezza su una malattia considerata ancora invisibile – spiega Annalisa – Da anni creiamo iniziative per offrire un aiuto concreto a chi ne soffre o sospetta di soffrirne, come screening gratuiti, incontri con specialisti e sensibilizzazione anche con le panchine viola". "Chi non ha ancora una diagnosi vaga da uno specialista all’altro, perché la sindrome si presenta con moltissimi altri sintomi, dal sonno non ristoratore a riSvolti psicologici dovuti alla convivenza forzata con il dolore". Lo spettacolo racconta in chiave ironica la storia di una paziente affetta da sindrome fibromialgica e ogni sketch è seguito dalla spiegazione della dottoressa Bazzichi. Poi la tavola rotonda con nutrizionista, reumatologo, psicologo, psicoterapeuta. "A livello sanitario la fibromialgia non viene ancora considerata realmente destabilizzante per la vita quotidiana, ma è fondamentale educare il paziente con percorsi di tipo cognitivo comportamentale – continua Annalisa – SOno in cura dalla dottoressa Bazzichi da quando ho 18 anni. All’inizio non volevo accettare ciò che sentiva il mio corpo, quello che mi stava capitando, i dolori acuti, mi preoccupavo di non far vedere agli altri quanto stavo male, ma normalizzando i sintomi e le implicazioni della fibromialgia si può vivere meglio ogni momento del quotidiano".

Giulia Frigerio