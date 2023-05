La festa europea Musica e folklore valori identitari

di Michela Carlotti

Tutto pronto ad Arpiola nel Comune di Mulazzo per i festeggiamenti della giornata dell’Unione Europea. Dalla mattina fino a tarda sera, domani una ricca scaletta di iniziative spazierà da momenti solenni, appuntamenti istituzionali, artistici e culturali, ad iniziative conviviali e di intrattenimento. Alle 9.30 verrà celebrata la Santa Mezza da Vescovo Mons. Mario Vaccari e Don Marco Giuntini, dopodiché l’appuntamento è per le 11:00 presso la Sala Consiliare del palazzo Comunale. Qui il sindaco Claudio Novoa saluterà la delegazione della città gemellata di Puylaurens accompagnata dal primo cittadino Jean-Louis Hormiere.

A dare il benvenuto saranno le autorità, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni del territorio e anche accademici e relatori che regaleranno interventi sul tema "Europa" e sulle conseguenze politiche di integrazione e coesione. Partecipa all’appuntamento anche Bernard Dika, delegato del Programma Erasmus+ nonché giovanissimo portavoce del Presidente della Regione Toscana e delegato alle politiche giovanili e innovazione per il programma Giovanisì. Con lui anche l’europarlamentare e Vice-Presidente del gruppo Renew Europe, Nicola Danti.

Al termine delle solennità, nel pomeriggio si susseguiranno numerosi eventi, tutti legati da un tema conduttore: "Il folklore come valore identitario". Tante le adesioni di artisti internazionali, tra i quali i maestri fisarmonicisti Carlo Casabianca e Gianluca Campi. Si esibiranno con le loro tradizionali strofe augurali, cantate in rima ed accompagnate dal suono delle fisarmoniche, i Maggianti di Montereggio e di Castevoli. E poi spettacoli musicali e canti folcloristici, esibizioni di scherma medievale, danze, letture, dibattiti, estemporanee di pittura. Dalle 12 alle 18 si celebrerà, inoltre, uno speciale annullo filatelico a cura di Poste Italiane.

Da cornice agli eventi, le bancarelle di via del Municipio, ricche di prodotti tipici gastronomici del territorio e artigianato. Presso il Parco di San Giuseppe di Arpiola si potrà pranzare e cenare. La manifestazione, quest’anno sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, è frutto della collaborazione tra diversi parti: il Comune di Mulazzo ed il Comune di Puylaurens, la Regione Toscana, la Provincia di Massa Carrara, L’Unione dei Comuni Montana Lunigiana e l’AICCRE. Il sindaco Claudio Novoa dichiara "La Festa dell’Europa rappresenta per il Comune di Mulazzo una scadenza importante in quanto abbiamo sempre creduto nella fratellanza e nell’unione tra i popoli. Anche la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, ha aderito all’iniziativa con un messaggio che sottolinea e mette in luce il significato profondo di questa manifestazione: un abbraccio ideale senza confini o barriere. Inoltre, questa giornata è una riflessione sul ruolo dell’Europa oggi".