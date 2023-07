La festa delle donne

Fratelli d’Italia boccia il programma di iniziative legate alle donne del 7 luglio nell’ambito della rassegna ‘Resistere – esistere’. E lo fa per bocca del suo capogruppo in consiglio comunale, Massimiliano Manuel. "Le iniziative organizzate dal Comune su suggerimento del collettivo A m’l rum da me e del centro Aldo Mieli a cui è stata affidata anche la realizzazione – scrive Manuel – non tratteranno i noti eventi del 7 luglio 1944 e dei giorni successivi, ma di immigrazione, tematiche di genere e questioni relative al mondo Lgbt, con ampio spazio alle drag queen e al relativo movimento. La giunta del Pd carrarese considera la ricorrenza del 7 luglio, non come un evento di valore fortemente incentrato sulle donne, che merita attenzione in sé, ma un’occasione come un’altra per propinare ai cittadini i temi ormai triti e ritriti della propaganda della sinistra radical chic".

Intanto la sindaca Serena Arrighi e l’assessore regionale alla memoria, Alessandra Nardini, sono andate alla galleria Tekè di via Santa Maria per esprimere solidarietà dopo che qualcuno ha preso a calci una vetrina della galleria contenente un’opera sulla parità di genere. "Sono qua per testimoniare la vicinanza delle istituzioni su questi temi – ha detto Nardini –. Non faremo un passo indietro".

Intanto venerdì si celebra il 79° anniversario del 7 luglio alle 10 in piazza delle Erbe da cui partirà un corteo fino a paizza Due Giugno dove sarà inaugurato il bassorilievo donato da Anpi Carrara. Quindi gli interventi dell’assessore regionale Alessandra Nardini, della sindaca Serena Arrighi, della presidente di Anpi Almarella Binelli e dello storico Gualtiero Magnani. La Cgil e lo Spi organizzano per le 19 al palco della Musica la presentazione del volume di Azzurra Rinaldi in dialogo con Lara Ghiglione, e per le 21 in piazza delle Erbe ‘Sebben che siamo donne’, il concerto presentato Marida Tessa con Soledad Nicolazzi e Dalia Padova, a seguire la testimonianza di Giulia Galleni una delle ultime donne del 7 luglio. Chiude il concerto ‘Drastic Over’ & ‘I fonici dell’Arci’.