La festa del glicine "Così rilanciamo Avenza"

Una pianta di glicine nascosta in un giardino della centralissima via Farini ieri pomeriggio ha suonato per un selezionato pubblico. Sì la pianta ha suonato davvero, accompagnata dall’handpan, uno strumento musicale in acciaio suonato con polsi mani e dita dal musicista Daniele Dubbini. Un pomeriggio suggestivo all’interno del giardino di Paolo Maderu Pincione e della figlia Milasia, che hanno deciso di condividere lo spettacolo del centenario glicine in fiore con ‘La festa del glicine’. Non un trucco di magia ma solo la tecnologia ‘plants play’, un dispositivo che consente di ascoltare la musica generata da piante e alberi attraverso due elettrodi posizionati sulle foglie.

In sostanza il ‘plants play’ è in grado di convertire le variazioni degli impianti elettrici in note musicali. A fare da sottofondo olfattivo l’intenso odore del glicine, che in questo periodo assume sgargianti tonalità che vanno dal viola al lilla. Gli ospiti dopo aver ascoltato la musicalità della pianta, sotto la guida del padrone di casa hanno fatto alcuni esercizi fisici ispirati alle spirali del glicine. Ma c’è stato spazio anche per la fantasia con brevi poesie o commenti del pubblico su che sensazioni aveva ispirato loro la pianta secolare del giardino al civico 38 di via Farini, in zona conosciuto come ‘Il Papa’, un tempo della nonna di Milasia, la professoressa Maria Teresa Sansoni. E poi tutti a deliziarsi il palato con pattona, frittelle e tisane a base di fiori di glicine. La giornata ha ospitato anche un concorso fotografico a tema glicine con in giuria il direttore della fotografia Fabio Cianchetti, professionista di livello nazionale che ha lavorato per registi come Bertolucci, Benigni e Archibugi, per citarne alcuni. Presente anche la sorella del fotografo, la costumista Donatella. E dopo la festa del glicine Paolo e Milasia pensano a come rendere il loro giardino ‘De l’Aventia’ un luogo di socializzazione. "Ci piacerebbe creare degli orti sociali nei mille metri che abbiamo a disposizione – dicono padre e figlia – o comunque creare qualcosa a contatto con la natura. Facciamo anche dei laboratori per la lavorazione del bambù. L’idea è di rendere fruibile il nostro giardino con iniziative e attività sociali di condivisione ed esposizione".

Alessandra Poggi