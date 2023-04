La festa dei piccoli ciclisti Bici ruggenti al Castagna Park

Una volta tagliato il nastro, sono subito entrati nel parco e hanno provato gli ostacoli. Non vedevano l’ora di dimostrare i progressi fatti e di percorrere sentieri in mezzo al verde. Filetto in festa per l’inaugurazione del campo scuola gestito dalla Società Ciclistica Villafranca denominato Castagna Park, nella Selva dei castagni.

Nella cornice della Selva c’è infatti uno spazio verde in cui conoscere e accrescere le proprie abilità, capire quanto agisce ogni singolo spostamento in sella sulla propria guida, un modo per migliorare e correggere i propri errori. La mattinata è cominciata con un bel giro in bici sulla tratta della Castagna bike on the road, in programma per il 14 maggio. Anche i bimbi si sono impegnati a percorrere un sentiero, tutti assieme. Ritrovo nella Selva per tagliare il nastro, con il sindaco Filippo Bellesi e il suo vice Loris Bernardi e poi i ringraziamenti, importanti perché i volontari hanno lavorato tanto a sistemare quella parte di Selva, abbandonata da anni.

Tra i molti amici che erano presenti al taglio del nastro c’erano anche alcuni dei soci fondatori del Sociale ciclistica Villafranca, i quali avevano dato il via a questa bella realtà nel 1988 e Pierangelo Caponi di Sigeric. "Sono passati quasi due anni - ha detto il presidente del gruppo Emiliano Giusti - da quando, insieme all’amministrazione comunale, abbiamo deciso di recuperare e restituire alla collettività una parte di selva di Filetto abbandonata. Da quel giorno tanti volontari della nostra società si sono rimboccati le maniche e hanno restituito ai cittadini circa 10.000 metri di Selva. Grazie al contributo dell’amministrazione comunale e di alcuni nostri sponsor, oltre ai vari interventi di pulizia e deforestazione è stata sistemata una staccionata a confine con la strada, è stata posizionata una piccola casetta in legno, sono stati costruiti vari ostacoli naturali e artificiali per le attività della società, sono stati potati tutti i castagni e ne sono stati ripiantati di nuovi".

Non solo, sono stati sistemati un defribrillatore donato dalla famiglia Cortesini nel ricordo di Caterina, a disposizione di tutta la comunità e una colonnina di manutenzione per le bici, acquistata da Sigeric con fondi pubblici, che si va a inserire nella rete di percorsi permanenti della Lunigiana Bike Area.

"Vorrei ringraziare anche Matteo Bastoni - ha aggiunto - in lockdown ha pensato di sviluppare la parte giovanile e Andrea Olivieri per l’idea dei percorsi permanenti. La nostra società gestisce circa 200 chilometri di percorsi tra i comuni di Villafranca, Bagnone e Mulazzo.ra il Castagna Park verrà utilizzato per le attività di ciclismo giovanile della società, che attualmente ha circa 25 bambini tesserati tra i 5 e i 14 anni, ma anche da tanti cittadini per divertirsi o rilassarsi".

Monica Leoncini