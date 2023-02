La diversità in tutte le sfaccettature Carrozzabile: speranza di inclusione

La diversità intesa non come disabilità ma come differenza di genere, linguistica, religiosa e politica, una disabilità che però deve unire. Questo il tema della terza edizione della ‘Carrozzabile’, annunciato dal suo letto d’ospedale da Nicola Codega, ieri in video collegamento con la scuola ’Buonarroti’ dove si è svolta la presentazione del progetto da lui ideato. "Sono orgoglioso di come è cresciuta la Carrozzabile, siamo partiti in dieci e all’ultima gara che si è svolta a Marina eravamo quasi 800. Senza contare che il percorso da piazza Menconi a piazza Ingolstadt è oggetto di interventi per eliminare le barriere architettoniche. Il concorso quest’anno affronta il tema della diversità, che è molto ampio e non guarda solo alla disabilità. La diversità può portare al bullismo, che poi in età adulta sfocia nella violenza".

Il concorso parte oggi per concludersi entro il 15 aprile, e nel mese di maggio. Tra i presenti anche Dea Andreani la studentessa che ha vinto l’edizione 2021 della ’Carrozzabile a scuola’. "Si tratta di una manifestazione importante – ha detto – perché si rivolge alla nostra fascia di età, quella in cui stiamo crescendo e queste sono occasioni di crescita nella strada giusta, perché la scuola deve essere un insegnamento di vita". Presente anche Lisa Migliorini dell’ufficio scolastico territoriale, "Quando le famiglie si rivolgono a noi – ha detto – significa che qualcosa non ha funzionato, perché poi noi dobbiamo di nuovo rivolgerci alla scuola. Dobbiamo uscire da questo circolo vizioso e lavorare nell’ottica dell’inclusione, e lo si fa solo sapendo ascoltare". Gabriella Monti per ‘ChiAma’ Carrara ha parlato della forza di volontà di Nicola Codega, che nonostante sia costretto a vivere su una sedia a rotelle riesce sempre a dare agli altri la forza per superare gli ostacoli. Concetto ribadito anche dal consigliere comunale e amico personale di Davide, Nicola Marchetti. Al vice preside Andrea Fialdini il compito di parlare della strategia inclusiva della scuola Buonarroti, mentre il professor Michele Vannucci ha parlato di come attraverso questo concorso gli studenti sviluppino l’empatia, "che è un’abilità fondamentale nel lavoro e nella vita", ha detto.

Tra i supporter Elena Bottari, la vice presidente del consorzio ‘Balneari’ di Marina che dal 2016, anno di nascita della ’Carrozzabile’, ha sostenuto la manifestazione. Main sponsor sono: centro commerciale MareMonti, ortopedia Michelotti, Comune di Carrara, società Italian stone source di Gabriele Grassi e il consorzio ‘Balneari’.

Alessandra Poggi