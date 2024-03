La distruzione della guerra e l’orrore dei poeti inglesi

Oggi alle 17 la Dickens Fellowship di piazza Alberica ospita la conferenza di Roberto Di Scala ‘Et in Arcadia ego. La rural england come locus amoenus dei war poets’. Il 1914 segna uno spartiacque per la storia europea. Dopo il crepuscolo della fiducia vittoriana nel progresso, la furia di una guerra di una brutalità sostenuta dall’avanzamento tecnologico viene accolta dai giovani poeti inglesi in modi alterni. Dall’iniziale entusiasmo per uno scontro ritenuto di breve durata si passa alla consapevolezza di una guerra lunga che cambia il paesaggio, esteriore e interiore, dei poeti soldati e delle loro liriche. Attraverso l’analisi di alcune testi poetici dei war poets Roberto di Scala illustrerà come gli autori hanno saputo dipingere questo paesaggio idealizzato e ancestrale, facendone il locus amoenus da contrapporre al locus horridus della loro contingenza. "Un tema attuale che induce a riflettere sui molti luoghi orribili devastati dalle guerre", commenta la presidente della Dickens Marzia Dati. Roberto Di Scala è socio della Dickens Fellowship, è dottore di ricerca in letteratura inglese e docente di inglese nei corsi scientifico, scienze applicate e scienze umane dell’istituto Da Vinci di Villafranca in Lunigiana.