La distribuzione dei kit per i rifiuti

Asmiu informa che da lunedì nella sede di via Dei Limoni 23, comincia la distribuzione annuale gratuita dei sacchi per la Zona Ponte – Santa Lucia. L’infopoint è aperto dalle 8.30 alle 13.30, dal lunedì al sabato, (festivi esclusi). Il materiale può essere ritirato dall’intestatario Tari o da un delegato, presentando il documento in cui è presente il numero codice soggetto Tari. Alle utenze domestiche che utilizzano i bidoni condominiali verranno distribuiti solo i sacchi compostabili. Ritirano la fornitura annuale le utenze domestiche presenti nelle seguenti vie e piazze: piazza Andrea Marchini, vicolo Araglio, vicolo Arozzo, via Bassa Tambura civici pari dal 6 al 14 e dispari da 11 a 105, vicolo Calatella, via Concia, vicolo del Golfo, via Felice Cavallotti, via Lemmi, via Frigido, via Galliano, piazza Madonnina, via Magenta, piazza Ospedaletto, via Palestro tra via Bassa Tambura e via Cavallotti, via Ponte Vecchio, piazza San Martino, piazza Santa Lucia e via Salvioni.