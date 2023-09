"La discarica va chiusa ma il Pd è incoerente"

"Sconcertati" da dichiarazioni e comportamenti dei politici locali e regionali, hanno scritto una lettera alla segretaria del Pd Elly Schlein i cittadini riuniti nel comitato per la chiusura della discarica nell’ex cava Fornace. E gliela hanno consegnata al festival della Versiliana, "davanti a tutto lo stato maggiore del Partito Democratico". La lettera riassume la storia della discarica e sottolinea gli atteggiamenti sulla vicenda ritenuti "non coerenti" da parte dei rappresentanti Pd che hanno responsabilità di governo nei Comuni e in Regione. "Le autorizzazioni alla discarica, prima per la marmettola e poi per rifiuti “non pericolosi” con amianto in deroga arrivarono dalle Province di Lucca e Massa Carrara, ignorando le perplessità del ministero dell’Ambiente circa le criticità dell’area – ricorda il Comitato –. Le nostre sollecitazioni hanno portato a mozioni per la chiusura approvate dai Comuni di Montignoso, Pietrasanta, Massa, Forte dei Marmi e Seravezza. Ma alle mozioni non sono seguiti fatti concreti e oggi Pietrasanta, Massa e Seravezza hanno sindaci di centro destra.

La Regione ha votato mozioni di chiusura, ma con rammarico constatiamo che ad oggi tutto è rimasto lettera morta. Il presidente Eugenio Giani in campagna promise la chiusura, così come il sindaco di Montignoso Lorenzetti ma quello che viene detto in campagna elettorale, lì tragicamente rimane". Per il Comitato "Giani non ha fatto nulla" e "Lorenzetti si è purtroppo distinto per le dichiarazioni durante l’audizione in commissione ambiente nazionale definendo la discarica un’opportunità". Ricorda che "da quando la Regione ha avviato il Paur, sindaco di Montignoso, sostenuto anche dal Pd massese, parla di una soluzione per risolvere il problema marmettola". Marmettola servita ad autorizzare nel 2007 la discarica ma che non ha risolto il problema. A Elly Schlei il Comitato ha chiesto "risposte serie" e la "segretaria si è mostrata disponibile ad approfondire la nostra missiva e a coinvolgerci quanto prima in una discussione sul tema".