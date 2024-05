La difficile arte dell’educare con l’esempio

Scriveva già Kant che l’educazione è il più difficile problema che ci possa essere proposto. E definiva l’educare un’arte. Chissà che leggerlo quel libro non possa aiutare un’Accademia che da un anno aspetta il nuovo direttore. E aspettando è passata attraverso due votazioni, una serie di ricorsi e sentenze, partigiane dichiarazioni, per finire a “schiaffoni“, se non veri quanto meno virtuali. Un anno che di certo non ha dato educativi esempi ai suoi 1.300 studenti (800 solo 7 anni fa) che arrivano da tutto il mondo, divisi in 170 corsi, 10 scuole, 10 trienni e 8 bienni. Di certo non ha aiutato a gestire un bilancio di 4.5 milioni, con 9 di progetti finanziati da mettere a frutto. Che non si pensi siano i conti da gestire a nutrire i cattivi esempio! Vero però che degli studenti e del loro interesse ben poco si è sentito parlare.