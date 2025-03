La didattica... tecnologica. Videogiochi per progettare il restyling del territorio

I videogiochi possono essere strumenti educativi innovativi e coinvolgenti, e gli studenti della scuola media ’Giorgini’ lo dimostreranno con il progetto Game Cat 2.0 – Diventa Geometra, un’iniziativa che utilizza il celebre videogioco Minecraft per sviluppare competenze progettuali e digitali. Il progetto, ideato dal collegio dei geometri della provincia, è realizzato in collaborazione con il Comune di Montignoso, la scuola ’Giorgini’, l’istituto tecnico costruzioni ambiente e territorio ’Zaccagna’ di Carrara, con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana. L’obiettivo è avvicinare i ragazzi alla professione del geometra attraverso strumenti che fanno già parte del loro quotidiano, come i videogiochi.

Gli studenti, grazie a Minecraft Edu, lavoreranno su progetti di riqualificazione del territorio, sviluppando idee innovative per migliorare l’ambiente urbano e naturale. Il percorso prenderà il via il 3 marzo 2025 con la presentazione ufficiale, proseguendo il 7 marzo con rilievi sul campo e il 14 marzo con attività laboratoriali in aula informatica.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità unica per unire apprendimento e creatività, come sottolinea l’assessora alla Pubblica istruzione del Comune di Montignoso, Giorgia Podestà: "La scuola deve saper guardare avanti e innovarsi, parlando il linguaggio delle nuove generazioni. Game Cat 2.0 è un esempio di didattica moderna, in cui gli studenti non solo acquisiscono competenze tecniche, ma si mettono in gioco in prima persona, diventando protagonisti della progettazione del futuro del nostro territorio".

Anche la scuola esprime il proprio entusiasmo per il progetto: "Siamo orgogliosi di essere stati scelti come partner per il progetto Game Cat, che permetterà agli alunni delle classi seconde di conoscere e approfondire gli strumenti e le tecniche utilizzate in costruzione, ambiente e territorio in modo pratico e divertente. Il progetto, in parte sotto la guida di alunni della scuola secondaria di secondo grado, cerca di trasmettere la passione per la tematica attraverso un gioco da loro molto utilizzato: Minecraft education". L’iniziativa dimostra come la tecnologia possa essere un potente alleato della didattica, trasformando il modo in cui i ragazzi imparano e si relazionano con il mondo reale.