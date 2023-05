La didattica partecipata Tutta ’La relatività della follia’ Bimbi a lezione del Centro Icaro

Il Centro Icaro ha aderito alla coprogettazione di un percorso di didattica partecipata, all’interno del programma di educazione civica rivolto alle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’IC Cocchi di Licciana. La collaborazione con l’istituto Cocchi è parte integrante dell’attività del centro, fin dalla sua nascita e vanta molteplici iniziative, riguardanti più tematiche. La formula ha visto il coinvolgimento dell’amministrazione comunale, che, grazie all’impegno dell’assessore Barbara Germi, ha messo a disposizione il trasporto dei ragazzi al centro Icaro il pomeriggio, alla fine dell’orario scolastico. Nei mesi di aprile e maggio il Centro Icaro ha dunque ospitato, per tre incontri, i ragazzi delle terze, accompagnati dalle prof Paola Lombardo, Rosalia Deluchi e Giovanna Pezzoni, che hanno portato avanti parallelamente il percorso nelle classi. ’La relatività della follia’ è il titolo del progetto, un percorso interdisciplinare volto alla conoscenza e alla distinzione del concetto di ’follia’ intesa come forza positiva per migliorare il mondo e ’follia’ intesa come forza negativa, che conduce alla distruzione totale e al compimento dei più gravi crimini contro l’umanità.

I ragazzi sono stati coinvolti in esperienze dirette riguardanti l’ampia tematica del disagio in adolescenziale tramite storytelling, letture, giochi, durante i quali gli studenti hanno potuto mettersi in gioco attraverso strategie di cooperative learning, lavorando in maniera interdipendente per il raggiungimento di obiettivi comuni. Al termine del percorso i ragazzi sono stati coinvolti in una passeggiata lungo il borgo di Costamala, grazie anche all’aiuto di alcuni abitanti che hanno messo a disposizione i loro giardini, durante la quale è stato raccontato il mito di Dedalo e Icaro, che, oltre a richiamare il significato della scelta del nome del Centro, ha permesso ai ragazzi di riflettere sull’ebbrezza del volo che spinge molti adolescenti a rischiare, sulla voglia di libertà ma anche di trasgressione e sull’importanza di riconoscere e rispettare il limite.