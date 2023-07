La desertificazione commerciale Esperti e categorie a confronto

La “desertificazione commerciale” al centro di una conferenza che si propone di accendere la luce su “progettualità e politiche integrate di intervento”. E’ l’appuntamento di domani, alle 17,30, inserito nel ciclo di conferenze della Fondazione Cà Michele con la collaborazione del Politecnico di Milano-dipartimento di urbanistica e commercio. L’incontro si aprirà con l’intervento del professor Luca Tamini, docente di architettura e responsabile scientifico del laboratorio di urbanistica e commercio del Politecnico di Milano. All’attività di ricerca applicata dell’Università sarà affiancato il pragmatismo delle categorie economiche: sono state invitate Confartigianato, Confcommercio, Cna e Associazione degli industriali. Sarà presente la sindaca Serena Arrighi.

E la giornata a ‘Cà Michele’ potrà continuare con gli appuntamenti della Festa provinciale dell’Unità. Oltre alla cena con i piatti della tradizione, la serata proporrà la presentazione del libro ‘Se il fascismo va di moda’ (Futura) scritto da Vanessa Isoppo e Lara Ghiglione, un’analisi sociale sulla crescita dei movimenti che richiamano alle ideologie nazifasciste. Saranno presenti le autrici e alla presentazione seguirà un dibattito, moderato da Beppe Mecconi, al quale interverrà anche la consigliera comunale del Pd, Benedetta Muracchioli. Lara Ghiglione, docente, membro della segreteria generale e responsabile delle politiche di genere della Cgil, è autrice di saggi e articoli. Vanessa Isoppo è psicologa e psicoterapeuta, docente all’Università di Genova, specializzata in psicoterapia dell’approccio centrato sulla persona. Il moderatore Beppe Mecconi è invece pittore, scrittore, illustratore di libri per l’infanzia, sceneggiatore e autore di film documentari, oltre che regista di teatro e musical, insignito da Unicef con il diploma del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia. Il libro analizza anche l’impegno dei tanti esponenti delle nuove generazioni, dei ’partigiani 4.0’, impegnati ogni giorno a difendere la democrazia e custodire i valori della Costituzione e della Resistenza.