La denuncia dei residenti alla Prada: "C’è una discarica a cielo aperto"

L’incuria gela il sangue degli abitanti della zona ‘La Prada’ ad Avenza. Da tempo devono fare i conti con quella che è diventata una vera e propria discarica a cielo aperto e spesso rifugio per qualche senzatetto. Così tra l’indignazione dei residenti dove manifestano anche la necessità che i servizi sociali si occupino di queste persone, i social si riempiono di foto denuncia che stilano un quadro alquanto allarmante.

"Dopo le segnalazioni sono venuti a pulire - spiega il titolare del caffè Bijoux, Marino Della Bona - ma non possiamo continuare in questo modo". Il caffè si trova proprio nella zona ‘La Prada’ e dietro alle sue spalle la ‘discarica’ in questione. "Il problema di questi bidoni - prosegue - è che si trovano in un’area privata ma vengono utilizzati da molti come se fossero pubblici. Non solo chi è residente qua ma anche da fuori, vengono e scaricano senza differenziare, tirano addirittura i sacchetti in terra. La spazzatura sta diventando un grande problema in particolare qua. Viene meno il senso civico e l’educazione delle persone, lasciando noi commercianti e residenti a fare i conti con un degrado allarmante".

Sul piede di guerra i cittadini: "ci chiediamo come sia possibile che un centro commerciale sia teatro di tutto questo - alza la voce una residente - oltretutto c’è anche chi abita in mezzo a quella sporcizia, un essere umano, qualcuno deve fare qualcosa".