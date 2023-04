La democrazia da dimostrare ai ragazzi

La festa della Liberazione c’è stata. Come ogni anno. Con il suo carico di dolorosi ricordi, emozioni, timori, e polemiche a volte frettolosamente gridate. E continuerà a concentrare in una giornata la memoria collettiva di un Paese che quel giorno si è sentito liberato da un giogo, con tutte le sfaccettature delle infinite memorie singole. La speranza è che la forza di questa festa si radichi davvero nelle coscienze dei giovani che quel passato buio non lo hanno vissuto, magari neppure sentito raccontare. Sperando che il liceo di Aulla dimostri loro che l’obiettivo di insegnare "ad ascoltare gli altri in modo costruttivo e senza beceri intenti polemici", ad argomentare le proprie convinzioni senza soffocare quelle altrui ma imparando a contestarle con rispetto, è più forte della violenza del linguaggio totalitarista e di chiunque lo usi. E lo faccia con il suo “debate”.

Emanuela Rosi