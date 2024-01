"La Da Vinci occupata solo in parte"

"La sindaca si è ridata la zappa sui piedi". Lo scrive il consigliere comunale del gruppo civico Massimiliano Bernardi (nella foto) in merito alla ex scuola media Da Vinci, proposta come sede alternativa ai moduli all’ex campo dei Pini per gli studenti della Taliercio. Secondo Bernardi una parte dello stabile sarebbe libero, e di conseguenza avrebbe potuto ospitare gli studenti. "Non è vero che la Da Vinci attualmente è nelle disponibilità dell’Asl a seguito di una convenzione – scrive Bernardi – e i responsabili dell’Asl non ne avevano concesso la disponibilità. La convenzione citata, approvata nel 2013 in fase di Pal e successivamente modificata nel 2014, sostanzialmente non accerta nulla per autorizzare Arrighi a scegliere di sprecare soldi dei cittadini per noleggiare moduli e cementificare la pineta di Marina, negando una struttura sportiva alla collettività. Perché l’atto è il comodato d’uso solo di parte della ex scuola Da Vinci alla Asl. Le planimetrie evidenziano gli spazi di quella parte occupata dal distretto socio sanitario. Quindi cita maldestramente e senza che sia servita a nulla questa convenzione che non dimostra che la scuola non era in disponibilità del Comune, ma dell’Asl, Arrighi ancora una volta ha cercato una falsa ed improponibile giustificazione, quando avrebbe potuto trasferire gli studenti in una vera scuola".

"Per quanto riguarda lo spreco di denaro pubblico di circa 1 milione di euro per il noleggio dei moduli – conclude Bernardi –, il sottoscritto ha già provveduto ad inviare un esposto dettagliato con corposa documentazione alla Procura della Corte dei Conti della Toscana, e congiuntamente all’Anac".