"La cultura resta la missione prioritaria"

"Cultura prioritaria per questa amministrazione, per questo partecipiamo a tanti bandi. Da Manuel solo tanta confusione e poca conoscenza della materia". L’assessore alla Cultura Gea Dazzi (nella foto) replica alle accuse del consigliere di FdI Massimiliano Manuel sulla mancata assegnazione da parte della Regione dei fondi del bando ‘Toscanacontemporanea’ alla nostra città. "Con le sue accuse Manuel dimostra solo approssimazione e scarsa conoscenza della materia – dice Dazzi -. Il bando di cui parla, tanto per fare chiarezza, non si riferisce a un progetto preparato da me o tantomeno dalla sindaca o dalla dirigente alla Cultura Cinzia Compalati. Si tratta di un bando, sicuramente importante, ma a cui la città ha partecipato con una proposta preparata dalla direttrice del MudaC Laura Barreca che, purtroppo, non è stata ammessa al finanziamento per pochi punti. Questo non toglie però nulla né alla bontà del progetto, che per inciso si è comunque classificato meglio di tanti altri, né al fatto che la sola partecipazione al bando è proprio sintomo di come l’amministrazione, il settore e, più in generale, tutta la città con i suoi molteplici soggetti sia viva e attenta rispetto alle istanze della cultura. Ai bandi ci si partecipa sapendo che si possono vincere o si possono perdere, l’importante è però sempre sviluppare progetti e avere una visione complessiva di quanto si sta facendo e della direzione che si vuole dare alla cultura cittadina. In questo anno credo che si sia cominciato a mettere in moto un cambiamento che, sono certa, con il passare del tempo darà sempre più i suoi frutti".