La cultura piange Paolucci. Presidente dell’Accademia e curatore della Biennale

Il mondo culturale perde Antonio Paolucci, ex sovrintendente del polo museale Firenze, ex ministro per i Beni culturali durante il governo Dini, direttore dei Musei Vaticani e presidente dell’Accademia di belle arti di Carrara dal 1997 al 2003. Numerosi gli attestati di cordoglio e di stima che da più parti sono stati mossi. Fra questi il presidente della Regione Eugenio Giani che parla “E’ morto un grande fiorentino, un uomo di cultura di livello nazionale e internazionale, che non dimenticheremo per quanto alto è stato il suo impegno culturale e politico. Una personalità unica, che affiancava all’amore per l’arte e alla raffinatezza intellettuale, un senso civico straordinario. Lo ricordo nelle nostre chiacchierate, nell’ammirazione che io provavo per lui, ma anche nella stima che mi manifestava".

Un suo ricordo nelle parole del consigliere comunale Simone Caffaz, che in passato come Paolucci ha ricoperto il ruolo di presidente delle belle arti cittadine. "Sono molto addolorato per la scomparsa di Paolucci – scrive Caffaz –. Era straordinariamente legato alla nostra città e alla sua Accademia. Come dimostrarono le ripetute visite anche durante i miei mandati e la collaborazione intensa che in quegli anni non è mai venuta meno, egli amava profondamente la nostra storica Accademia che non smise mai di aiutare e sostenere con i suoi consigli e mettendo a disposizione tutti i suoi rapporti. Nel 2000 curò con Anna Laghi la decima Biennale di scultura. Da oggi Carrara e la sua Accademia hanno un grande amico in meno a cui va il nostro ricordo e il più grande affetto".