"La cultura? Investimento" Persiani sostiene le arti

"La cultura per noi è un investimento". Lo dichiara il candidato a sindaco Francesco Persiani e Nadia Marnica. "La nostra amministrazione ha dato forte impulso alla cultura, facendo crescere l’offerta su tutto il territorio. Il primo grande passo è stato l’impegno per la riapertura del teatro Guglielmi, oltre ad eventi di carattere internazionale sia per quanto riguarda la musica che le mostre d’arte. Il nostro museo Guadagnucci ha visto in questi cinque anni la nomina di un direttore, l’adesione alla rete “Piccoli Musei”, ha iniziato il percorso di riconoscimento regionale, ed ha inoltre ospitato grandi mostre, esposizioni temporanee di respiro internazionale. “Carta Bianca. Una nuova storia 49 artisti per 49 copertine”, realizzata in collaborazione con Vogue Italia e alla sua cover bianca, rielaborata da 49 artisti. Un evento nato in pandemia e che ha visto il museo apparire sulle più importanti riviste specializzate “All Inclusive 9 artisti contemporanei performano il Museo” anche questa con artisti di calibro internazionale che hanno portato il museo anche sui canali televisi. In questi anni il museo civico ha realizzato una pluralità di iniziative che lo hanno reso un luogo da scoprire, da vivere, innescando curiosità e interesse".

"Dire quindi – prosegue – che “deve decollare” credo sia il pensiero di qualcuno che in questi anni non ha visitato questo meraviglioso luogo. Riguardo alle scuole forse chi scrive non sa che il museo ha un dipartimento di didattica operativo che quest’anno ha già accolto circa 300 studenti e che non si è fermato nemmeno negli anni Covid, riuscendo a raggiungere le scuole di tutta Italia in Dad".

"Sono stati creati – prosegue – anche percorsi per pubblici fragili ad esempio per le persone affette da autismo, alzheimer, persone ipovedenti e sorde. Per quanto riguarda i teatri cittadini, ognuno ha la sua programmazione e che oltre ad un cartellone di artisti e di opere di caratura nazionale, molto spazio hanno avuto le compagnie amatoriali e dialettali, così come la danza. Questo è il percorso che, con il candidato Persiani, continueremo a percorrere, migliorandolo, recuperando, grazie ai fondi intercettati, luoghi storici, come Palazzo Bourdillon, o creandone nuovi con il recupero ad esempio dell’ex mercato coperto, destinandolo a luogo di incontro degli artisti. Tranquillizziamo i lettori: il candidato Persiani e le forze che lo sostengono hanno a cuore la cultura e non pensano che sia un costo, ma un investimento".