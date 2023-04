La cultura in tour porta a Resceto “La fiaba del Monte Tambura”

Successo di Cultura in tour avviato e condotto nel mese di marzo, che ha toccato vari quartieri e paesi tra cui Forno e San Carlo Terme e si è concluso all’auditorium di San Pio X con lo scrittore Dino Eschini. L’iniziativa prosegue e riprende a Resceto il tour del mese di aprile. L’appuntamento è al bar Guglielmo, unica attività rimasta aperta nel paese di Resceto e che resiste alla crisi e allo spopolamento delle frazioni montane. Siamo ai piedi del monte Tambura per cui la scelta è andata sulla presentazione del libro "La fiaba del Monte Tambura" (Tara editoria) di cui è autrice la collega Angela Maria Fruzzetti. La fiaba narra, in forma fantastica, la nascita della via Vandelli, strada ducale settecentesca che unisce Modena a Massa. Un pezzo di storia locale proposto ai bambini dell’Istituto Suore Figlie di Maria Missionarie i quali hanno illustrato la fiaba producendo oltre un centinaio di illustrazioni con cui è stata allestita anche una mostra. L’appuntamento è a Resceto, dunque, oggi alle 17.45, promosso dall’associazione Insieme, promotrice di Cultura in tour, con la collaborazione dell’associazione Resceto Vive. Sarà presente anche Apuane in amaca.

Porteranno il saluto Riccardo Fialdini, presidente di Resceto Vive e l’editore Daniele Tarantino, introdurrà Guido Bertuccelli del comitato ‘Una montagna da salvare’. Dialogherà con l’autrice la professoressa Rosaria Bonotti; le letture saranno a cura di Laura Manfredi; performance di Mary Anne. Saranno presenti alcuni alunni dell’istituto. Nell’occasione sarà presente anche la pittrice Nella Fruzzetti che esporrà alcune opere sul tema della montagna. L’obiettivo di ‘Cultura in tour’ oltre a favorire la promozione di libri di autori locali, punta a riportare vitalità nelle frazioni attivando un circuito che possa favorire l’attenzione alle attività commerciali dei quartieri periferici oggi in sofferenza. L’incontro è aperto a tutti e l’associazione Insieme offrirà un brindisi finale.