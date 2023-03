La “cultura in tour“ a San Carlo Terme

La rassegna “Cultura in tour” arriva a San Carlo in memoria di Pietro e Francesco Zaccagna dopo la tappa al bar Alpi di Forno dove fino a sabato resterà la mostra del pittore Giacomo Rossi. Obiettivo dei promotori, Daniele Tarantino e Angela Maria Fruzzetti dell’associazione Insieme, è portare la cultura nei paesi e nelle periferie ma anche sostenere le attività commerciali locali. Sabato dunque l’appuntamento è al Piccolo bar di San Carlo Terme per rendere omaggio alla memoria di due persone speciali: il professor Pietro Zaccagna e il Maestro, ultracentenario, Francesco Zaccagna. Parleranno di loro i nipoti Ivo e Laura. Porterà il contributo la professoressa Rosaria Bonotti con Rolando Bellè, presidente dell’associazione Ada a cui il Pietro era molto legato. L’incontro è aperto a tutti. A marzo celebra anche la Giornata Mondiale della poesia con la presentazione dei libri in dialetto “Cuscì a ne saren mai soli” di Fabio Cristiani e “Puisie fole sintimenti d’una Massa ch’a lè ncammo’ bella" (Tara editoria) di Dino Eschini.