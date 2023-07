La cultura fa rete Insieme per la crescita

di Daniele Rosi

Gettare le basi per una programmazione culturale e sociale per il bene della città. Si può così riassumere l’incontro di ieri tra la commissione cultura presieduta da Maria Mattei, l’assessore alla Cultura Gea Dazzi, e il presidente della Fondazione CrC Enrico Isoppi. Il confronto, a palazzo Binelli, è stato una prima tappa di confronto, in cui commissione e Fondazione confronteranno rispettive idee e obiettivi, con la volontà comune di impostare qualcosa di duraturo che vada nella direzione della cultura, del sociale e delle iniziative. E proprio parlando di iniziative, il presidente Isoppi, tornando sulla presentazione della nuova edizione di Con-vivere, l’ha definita senza giri di parole "Il nostro fiore all’occhiello. Un cavallo di battaglia che rappresenta una struttura cresciuta negli anni, che fa da traino allo sviluppo economico del territorio". Un festival che annualmente muove 30mila presenze e 200 volontari, e che dal 2006 al 2022 ha portato in città oltre 300 ospiti nazionali e internazionali. Isoppi ha poi fatto una rapida carrellata delle altre attività portate avanti dalla Fondazione, con 63 progetti sostenuti nel 2020, 74 nel 2021, anni in cui conta anche la componente covid, e i 133 progetti del 2022. In questa prima metà del 2023 sono già 87 i progetti sostenuti. Altre iniziative, che rientrano nell’orbita della Fondazione, sono state ‘Lungomare da leggere’ a Marina di Massa e il ‘Cammino di Aronte’.

Tante le domande poste dalla presidente Mattei e dai componenti della commissione, ognuno con uno spunto o dei suggerimenti in merito alla cultura o anche ad aree come la sicurezza, lo sport e il sociale, su cui comunque la Fondazione investe del denaro. Tra gli argomenti affrontati: la necessità di digitalizzare gli archivi storici, come ad esempio l’archivio Bessi o l’archivio Germinal, l’idea di Carrara città della cultura, un miglior sfruttamento dell’Accademia e della scuola del marmo, interventi di spesa a favore di società dilettantistiche, e la necessità di fare rete coinvolgendo altre associazioni.