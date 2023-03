"La cultura è lasciata nelle mani dei privati"

Attenzione alla cultura e importanza degli eventi: lo sottolinea Massimiliano Manuel, capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia. In una articolata nota Manuel chiee all’amministrazione attenzione sulla cultura, lamentando una mancanza di programmi e iniziative dedicate ai turisti. "Con il ritorno delle navi da crociera – scrive Manuel – dovrebbero essere definiti una serie di programmi che portino ad un rilancio economico, turistico e culturale. Invece Marina è peggiorata con strade semidistrutte e decoro urbano non ancora riqualificato. Avenza dimenticata come i quartieri periferici per non parlare del centro storico, ormai quasi spopolato. Da più di nove mesi si è evidenziato lo stato di abbandono di decine di opere d’arte dimenticate nei magazzini di Pontecimato, e ad oggi non ancora catalogate.Tali opere andrebbero selezionate e messe in luoghi visitabili dando attrazione e decoro, invece rimangono rinchiuse in un magazzino, in attesa di decisioni che non arrivano mai. In una città che vanta la sede di un’Accademiai, frequentata da studenti di tutto il mondo, il tema dell’arte e della cultura non sono tra le priorità dell’amministrazione. Le poche iniziative promosse dall’amministrazione fino ad oggi si sono risolte in un sonoro fiasco e tutto il fermento culturale della città rimane relegato nelle mani dei privati. Se poi l’iniziativa va bene, la partecipazione dell’amministrazione si limita a qualche like dell’assessore alla Cultura sulla pagina social delle varie iniziative. Carrara fa parte dal 2017 della rete dell’Unesco. Per rimanere nella rete bisogna cambiare approccio – conclude Manuel – e ristrutturare la politica cittadina sull’arte e la cultura".