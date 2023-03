La culla perfetta per la biodiversità Qui la cabina di regia dell’Unesco "Occasione storica per lo sviluppo"

La Lunigiana è un territorio di straordinario valore. A certificarlo è l’Unesco, che ne ha riconosciuto l’inclusione nella riserva Mab. Il programma scientifico ‘L’uomo e la biosfera’, Man and the Biosphere-MAB è stato avviato dall’Unesco nel 1971 per promuovere un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente attraverso la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello Sviluppo Sostenibile. Mira a migliorare le relazioni tra le persone e l’ambiente in cui vivono, utilizza le scienze naturali e sociali, l’economia e l’educazione per migliorare la vita delle persone e l’equa distribuzione dei benefici e per proteggere gli ecosistemi naturali, promuovendo approcci innovativi allo sviluppo economico.

"Il nostro è un territorio dallo straordinario valore – ha detto il sindaco di Podenzana Marco Pinelli - Per biodiversità e per il rapporto che l’uomo ha saputo mantenere nella convivenza con la natura, lungo il corso dei secoli della sua storia. Approfondendo l’avviso del Bando sulle Green communities ci siamo resi conto di una straordinaria coincidenza fra Man and biosphere e Green communities. Da questa consapevolezza, di fronte alla sfida epocale della transizione ecologica, la Lunigiana ha deciso di esserci con un patto tra tutti sindaciI del nostro territorio, sostenuto dai funzionari e da tutto l’apparato organizzativo dell’Unione dei comuni, condiviso dal Parco dell’Appennino Tosco Emiliano, supportato scientificamente dai dipartimenti di Ingegneria e di Scienze Forestali dell’Università di Modena, Reggio Emilia e Firenze. E la Lunigiana c’è attraverso il proprio progetto presentato lo scorso agosto e finanziato per 2.600.000 euro, risultato per punteggio primo in Toscana e secondo a livello nazionale".

La giunta dell’Unione ha approvato l’istituzione di una Unità di progetto, una cabina di regia tecnico-politica della Green Community della Lunigiana, costituita dal presidente, dai due assessori delegati e dai responsabili di area dell’Unione, i sindaci Marco Pinelli e Matteo Mastrini che sosterranno l’Unità di progetto con l’obiettivo di realizzare la Green Community Lunigiana. "Abbiamo la grande e storica occasione - concludono - da qui al 2026 di costruire e programmare lo sviluppo della Lunigiana in base alle proprie risorse e potenzialità scientificamente riconosciute e certificate".

Monica Leoncini