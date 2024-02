La crisi delle start up. Imprese giovanili in calo. Under 35 a meno 5,9%

In un contesto generale di stagnazione del tessuto imprenditoriale apuano nel 2023, le imprese giovanili (condotte da imprenditori under 35) registrate in provincia hanno segnato una marcata variazione negativa che ha raggiunto il 5,9% che in valore assoluto si traducono in 89 unità in meno (al netto delle cancellazioni d’ufficio operate in corso d’anno). Il numero complessivo delle imprese a guida giovane si ferma quindi a 1.412, con un’incidenza sul totale delle imprese della provincia del 6,4%. Un valore, quest’ultimo, in lieve diminuzione rispetto a dodici mesi prima (6,7%) e al di sotto di quelli regionale (7,2%) e nazionale (8,5%). Questo è quanto emerge dall’analisi effettuata dall’Istituto di studi e ricerche (Isr) e dall’ufficio studi della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. In relazione alla distribuzione territoriale delle imprese under 35, la più alta concentrazione si rileva nell’area di Massa e Carrara con 1.345 unità al 31 dicembre 2023, corrispondenti al 6,1% del totale dell’area, un valore sostanzialmente in linea alla media provinciale (6,4%) e in diminuzione del -5,1% rispetto al 2022. Segue, a distanza, la Lunigiana che registra 378 imprese giovani, in flessione dell’8% nell’anno ma con un’incidenza sul totale più elevata (7,3%).

Nel corso dell’anno sono nate 252 imprese giovanili e ne sono cessate 129 (al netto delle cancellazioni d’ufficio), per un saldo imprenditoriale in attivo per 123 unità che però non è riuscito a compensare le imprese fuoriuscite dalla categoria per superamento del limite dei 35 anni. Si tratta di un paradosso apparente che trova però la sua spiegazione nel progressivo invecchiamento degli imprenditori: molti di coloro che avevano avviato un’impresa in giovane età, nel corso del 2023 hanno superato la soglia dei 35 anni, ’uscendo’ dalla categoria. Sono quindi imprese che continuano a essere operative ma che non rientrano più nel novero delle giovanili. Le imprese guidate da under 35 della provincia di Massa-Carrara in 7 casi su 10 sono costituite come imprese individuali (1.000 unità), la forma giuridica più semplice e meno strutturata. Seguono con 316 unità, per il 22,4% del totale, le società di capitale, quindi le società di persone con 83 imprese (5,9%) e infine le altre forme giuridiche con 13 unità (0,9% del totale).

Nel territorio il Commercio risulta il comparto in cui si addensa la quota più consistente di imprese giovanili, con un valore assoluto di 383 unità pari al 27,1% delle under 35 apuane, in flessione di 31 unità nell’anno (-7,5%) per le difficoltà attraversate soprattutto dal commercio ambulante. All’interno del terziario diminuiscono tutti i comparti con la sola eccezione dei Servizi alla persona (147 unità), che crescono del +6,5% (+9 imprese) sotto la spinta dei Parrucchieri e altri trattamenti estetici che aumentano di cinque unità (+8,1%) a quota 67, il 12,4% delle imprese del settore. Diminuiscono invece i Servizi alle imprese, che perdono 18 unità (-7,6%) scendendo a 220 unità, quasi un’impresa giovanile su sei (15,6%) operanti in provincia. Su valori inferiori si attestano le attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione, con 152 imprese (10,8% del totale), frutto di un calo di sette unità (-4,4%) nei dodici mesi che ha interessato soprattutto bar e ristoranti

Diminuiscono anche le imprese giovanili operanti nelle Costruzioni, che scendono a 204 unità, il 14,4% del totale, con un calo di 8 unità (-3,8%) nei dodici mesi, e l’Agricoltura che scende sotto le cento unità per la flessione di 15 unità (-13,2%) concentrata particolarmente nelle aziende cosiddette “miste”, ovvero con coltivazioni agricole associate ad allevamenti animali (-12 imprese). 8 Infine, note positive per l’industria, che vede crescere la propria base imprenditoriale giovanile di 6 unità (+4,9%) a quota 129 imprese, grazie anche al buon andamento della riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni dove si rilevano 4 unità in più.