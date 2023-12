"La creatività è il nostro futuro". Bernini incoraggia gli studenti

"Una meravigliosa Accademia con importanti radici nel passato e che con le nuove tecnologie guarda al futuro". Così il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ieri mattina ha salutato un affollato teatro Animosi. "Credo molto nella forza di questo Premio – ha spiegato la titolare del Mur – così come puntiamo sull’Alta Formazione artistica, musicale e coreutica capace di portare la nostra creatività in tutto il mondo per la sua capacità internazionale e atttrattiva. Le Afam - ha detto Bernini - sono una delle tre anime del ministero dell’Università e della Ricerca. Solo apparentemente la più lieve, ma in realtà molto importante, sul quale abbiamo già avviato un percorso universitario e stiamo lavorando portare l’Afam all’equipollenza rispetto alla laurea universitaria. E’ un canale culturale, è un canale per la ricerca, tanto che - ha ricordato Bernini - abbiamo esteso i dottorati. Perché l’arte, la musica e la danza oltre al design sono ricerca e non c’è nulla di più forte e di importante di mettere insieme l’arte e la tecnologia che insieme sono la vera innovazione. Stiamo cercando anche patrimonio immobiliare adeguato con un finanziamento di 206 milioni per l’edilizia". Poi sul palco degli Animosi e fra una battuta con il presidente Passa e l’altra con i ragazzi ha chiuso la cerimonia di premiazione.

In platea a dare il benvenuto alla ministra una nutrita schiera di politici di Fratelli D’Italia tra cui la senatrice Susanna Donatella Campione, l’onorevole Alessandro Amorese, il coordinatore provinciale Marco Guidi e il consigliere comunale Massimiliano Manuel. "Sono emozionata per questa mattina: l’Accademia, la sindaca, gli studenti e la direttrice Papucci ci hanno resi partecipi, ci hanno fatto sentire a casa – ha detto Campione –. L’Accademia di Carrara è un mondo che permea la società". "Porto il saluto della commissione cultura della Camera – ha detto Amorese –. Bernini e l’ennesimo ministro che viene a Massa Carrara in un anno di governo, a dimostrazione della massima attenzione. Stiamo lavorando per altri riconoscimenti per il mondo Afam per i docenti di Accademie e di Conservatori".