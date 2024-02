La Costituzione raccontata da Fabio Cristiani a Palazzo Ducale

A Palazzo Ducale torna in scena la... Costituzione, nel rapporto con le medaglie d’oro che hanno contraddistinto l’onore del nostro territorio. Venerdì sarà rappresentato il monologo “75 e non li dimostro”, scritto da Fabio Cristiani, in omaggio alla Costituzione italiana. È una declinazione tutta al femminile, quella dell’impianto drammaturgico creato da Cristiani, che vuol mettere in risalto la Costituzione come donna. E alle donne, e in particolare alla madri costituenti, il format teatrale dedica il suo focus. La voce recitante sarà quella della brava attrice massese Cinzia Sbrana, mentre gli intermezzi musicali saranno affidati al musicista David Marras e alla cantante Lara Bertelloni. Supporto tecnico di Ferdinando Martinucci. L’evento è patrocinato dalla Provincia e dall’associazione culturale Insieme. Fabio Cristiani è particolarmente affezionato a questo suo lavoro, e lo è ancora di più dopo la contrarietà espressa dall’ Anpi di Massa riguardo l’esecuzione del suo spettacolo "75 e non li dimostra" a scopo didattico. Il progetto prevedeva infatti ampia diffusione nelle scuole ma è stato stoppato. Molti cittadini hanno firmato esprimendo solidarietà all’attore e rivolgendosi direttamente all’Ufficio scolastico della regione Toscana.

Insomma, la città chiede che Cristiani possa portare avanti il suo progetto, anche nelle scuole. Intanto l’autore, commediografo, lo ripropone nella Sala degli Specchi di Palazzo Ducale venerdì alle 18, aperto a tutti i cittadini. "Vuole essere un omaggio alla nostra Costituzione – evidenzia Cristiani – ricordando la Medaglia d’oro al valor Militare concessa a Massa Carrara, prima Provincia d’Italia ad essere decorata di tale riconoscimento e la Medaglia d’oro merito civile con cui , l’allora presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, 18 anni fa aveva onorato la città di Massa. Il mio impegno è e sarà quello di continuare a portare avanti e a divulgare i valori costituzionali".