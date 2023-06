La costa torna ’libera’ Niente più vincoli nel tratto dal Frigido al Lavello

Dopo oltre 20 anni il tratto di costa che va dal Frigido al Lavello potrà essere restituito agli usi legittimi o quantomeno avere un’analisi di rischio ben definita. Sembra una pura questione burocratica ma non lo è: l’atto è quello che può sbloccare tutti i vincoli che ancora congelano l’area così da consentire un’accelerazione nelle opere di difesa del litorale, di contrasto all’erosione e di ripascimento. Erano stati i vincoli del Sito di interesse nazionale prima e del Sir poi, a partire dal 2013, a mettere un freno a ogni fase progettuale tanto che una parte delle risorse stanziate in passato dal Ministero dell’ambiente assieme alla Regione Toscana per la difesa della costa nel tratto dal Frigido al Lavello erano rimaste in un cassetto. Si parla di circa 20 milioni di euro, messi a disposizione nel 2010, che dopo anni di attesa la Regione aveva poi deciso di destinare ad altre opere, stornandoli dai finanziamenti a disposizione di Massa: una scelta avvenuta fra 2020 e 2021. D’altronde con i vincoli del Sin era di fatto impossibile mettere mano alle scogliere, allo spostamento dei massi, alla gestione delle terre e al ripascimento perché quei vincoli erano troppo stringenti. Poi il passaggio a Sito di interesse regionale che avrebbe potuto alleggerire le maglie della burocrazia ma c’era di mezzo comunque la caratterizzazione dell’arenile dal Frigido al Lavello, lo studio dei possibili contaminanti ancora presenti in contraddittorio con Arpat a cui far seguire una richiesta di restituzione agli usi legittimi suffragata da un’analisi di rischio. Operazioni che costano, comunque. Ci si mette mano ancora una volta nel 2021: il Comune di Massa appalta un’operazione di caratterizzazione dell’arenile con 100mila euro di risorse prese da bilancio. Le analisi vengono inviate alla Regione ma serve un contraddittorio con Arpat per validarle. Passano altri mesi e si arriva a giugno del 2022 quando di nuovo il Comune stanzia altri 20mila euro per ottemperare alle richieste dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, compreso un aumento dei punti di prelievo. Il contraddittorio c’è, le analisi vengono in qualche modo validate e quindi può partire l’iter finale per ‘liberare’ l’arenile dai vincoli che ora arriva a una fase cruciale e con tutta probabilità definitiva. Il Comune di Massa fa elaborare un’analisi di rischio dell’arenile che il 15 giugno invia a Firenze, chiedendo una restituzione all’utilizzo legittimo. Il 22 giugno gli uffici tecnici della Regione convocano quindi la conferenza di servizi decisoria semplificata in modalità asincrona, trasmettendo tutta la documentazione al Comune, ad Arpat e all’azienda Usl Toscana nord ovest. La Conferenza dei servizi dovrà esprimere il parere sulla richiesta e ciascuna delle amministrazioni coinvolte potrà analizzare i risultati, chiedere integrazioni e anche una sospensione dei termini. Se tutto andrà bene e se non ci saranno pareri ostativi la conferenza si concluderà entro un mese e mezzo circa con la possibilità di liberare l’arenile dal Frigido al Lavello dai vincoli del Sito di interesse regionale così da poter progettare e mettere in cantiere una nuova operazione di difesa della costa e di ripascimento che lì manca da ormai troppi anni.

Francesco Scolaro