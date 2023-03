La costa sotto assedio "Degrado e vandali le spine nel fianco di Poveromo e Ronchi"

E’ forse il primo, vero confronto con il pubblico e i cittadini per il candidato a sindaco dell’ex ambasciatore Cesare Ragaglini. E’ vero, ci sono stati altri appuntamenti sin da prima di Natale, come quello alla Partaccia o ancora quello di gennaio a Villa Cuturi ma con meno risonanza. Soprattutto sembra essere cambiato il metodo impostato a una vera campagna che si preannuncia intensa in vista della scadenza elettorale del 14 e 15 maggio per le amministrative di Massa. D’altronde il tempo stringe: le liste devono essere chiuse entro il 14 aprile e non c’è tempo di attendere le (mancate) strategie dei partiti e i loro posizionamenti. Intanto c’è da farsi conoscere, da confrontarsi con i cittadini che sono poi quelli che votano, capirne i problemi e proporre soluzioni.

Come ha provato a fare l’ambasciatore venerdì sera all’incontro organizzato con l’associazione Politikè che lo sostiene alla pizzeria Da Nino a Poveromo. Alla fine ha partecipato circa una cinquantina di persone, fra chi entrava e usciva dalla saletta del locale. "Le persone si sono sentite coinvolte nel nostro progetto e hanno voluto portare idee e contributi per migliorare il loro quartiere ma anche l’intera città con una visione globale che ben si sposa con quello che è il percorso politico del candidato e dell’associazione Politikè" sottolinea Ragaglini che poi prova a sintetizzare quelli che sono i temi emersi dal dibattito: "Ronchi e Poveromo sentono il bisogno di avere più cura e attenzione, una lotta al degrado e all’abbandono che saranno parte integrante del nostro programma. Sono aree strategiche, in particolare per il turismo, che hanno bisogno di rinnovarsi e cambiare. Ho discusso a lungo e con piacere assieme a chi ha voluto partecipare a questo incontro. È stato un importante momento di confronto e condivisione che ha permesso di trovare visioni comuni e tanti punti di contatto con i residenti della zona. Abbiamo raccolto sogni, idee e proposte di cui faremo tesoro. Torneremo per presentare quelli che sono i risultati di questo confronto produttivo di cui il territorio ha tanto bisogno".

Come dicevamo, è cambiato il metodo e la strategia sta accelerando il passo perché c’è già un altro confronto pubblico che attende il candidato e dalla costa ci si sposta verso il centro: appuntamento lunedì 13 marzo alle 18 al Bar Italia in Piazza Portone, "per incontrare gli abitanti della zona e discutere con loro di alcune criticità che già ci sono state evidenziate: mobilità e parcheggi, difficoltà di organizzazione della raccolta differenziata e pulizia strade, movida notturna e atti di vandalismo, individuando le possibili soluzioni grazie ai suggerimenti che raccoglieremo – conclude l’ambasciatore -. Nelle prossime settimane saremo presenti in modo capillare in tutte le zone di Massa, per una campagna di ascolto diretta con i cittadini. Lo scopo degli incontri sarà quello di creare dei programmi di prossimità, per ogni singola zona e tornare a restituirli alle persone".