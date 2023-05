La corsa contro la fame con studenti e volontari

Oggi al campo scuola di Via Oliveti la ‘Corsa contro la fame’, che unisce scuola, sport e solidarietà. Per il secondo anno l’Istituto Comprensivo Massa 6 partecipa, con tutte le classi delle primarie e della secondaria, attuerà il progetto didattico internazionale di educazione alla cittadinanza globale e alla solidarietà promosso da ‘Azione contro la Fame’, organizzazione umanitaria internazionale che opera da oltre 40 anni nella cooperazione. L’obiettivo è responsabilizzare gli studenti arricchendo le loro competenze di educazione civica. La fame e le sue cause sono l’argomento che quest’anno si associa al mondo del Camerun, paese con il costante fardello di una guerra civile. Un’esperta di ‘Azione contro la fame’ ha realizzato un incontro di approfondimento in tutte le classi oltre ai momenti condotti anche dagli insegnanti. Ogni studente ha un personale passaporto solidale con cui ha portato avanti il compito di sensibilizzare le persone intorno a lui, cercando mini-sponsorizzazioni per l’evento finale che sarà una corsa solidale. Le quote raccolte diventeranno donazioni per acquistare pasti terapeutici per bambini malnutriti.

Oggi gli alunni si cimenteranno in prove di corsa, giochi e svariate attività. Un evento reso possibile dalla collaborazione di Uisp Comitato territoriale di Massa e Montignoso. Parteciperanno gli alunni delle primarie di Alteta, Castagnola, Mirteto e Romagnano e media Parini. Presenti la dirigente dell’Ic Massa 6 Carmen Menchini e Alessio Tasselli rappresentante di ‘Azione Contro la fame’. I referenti del istituto ringraziano Fonteviva che ha messo a disposizione una fornitura d’acqua.

Vittoria Bertelloni