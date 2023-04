La coperta della pace per ricordare la strage di Cutro

Colori in Largo Matteotti per Cutro a un mese dalla strage. Il gruppo de “La coperta della Pace“ ha voluto ricordare stendendo le coperte e ringrazia le persone che si sono presentate, fermate e quelle che hanno consegnato nuovi quadrati e gomitoli di lana per continuare a intrecciare fili e allungare la coperta, nata per ricucire la pace dagli strappi dell’odio e della violenza, nel messaggio del disarmo di tutte le guerre. "Invitiamo tutte le donne a comporre quadrati per proseguire questo grande lavoro – annunciano le promotrici, Patrizia Fazzi e la collega Angela Maria Fruzzetti – Il nostro messaggio è e sarà sempre quello della pace attraverso i colori di questa coperta intrecciata da centinaia di mani". Presenti attivisti dell’Accademia Apuana della Pace tra cui Antonella Cappè, Luca Marzario, Nino Ianni ed Elia Pegollo. Prossimo appuntamento il 25 aprile. Chi avesse quadrati o lana da donare può rivolgersi al negozio Sartinarte alla Conca.