La ’coperta della pace’ per la strage di Cutro domenica mattina

"La coperta della pace chiede salvezza". Domenica dalle 11 alle 12 il gruppo della Coperta della Pace realizzerà un flash mob in Largo Matteotti. Lo fa a un mese dalla drammatica e vergognosa strage di Cutro. La Coperta della Pace, lo ricordiamo, è nata nel 2019 dall’idea di Patrizia Fazzi e della collega Angela Maria Fruzzetti, con l’obiettivo di ricordare gli eccidi nazifascisti che insanguinarono il territorio apuano nel 1944. "Stendiamo nuovamente la coperta e raccogliamo quadrati e gomitoli di lana – osservano le promotrici - per non dimenticare le sofferenze di intere popolazioni vittime di guerre, violenze e soprusi. Siamo a un mese dalla strage di Cutro, un naufragio a cento metri dalla costa. Siamo e 13 mesi dalla guerra in Ucraina. Dobbiamo applicare i valori della nostra Costituzione, contro ogni guerra, e risollevare il sistema di cura e di salvezza di popoli che soffrono". La coperta di domenica porterà il nome della strage di Cutro, per chiedere di ristabilire il sistema della salvezza. Prossimo appuntamento la grande stesa del 25 aprile. Per info: Sartinarte alla Conca.