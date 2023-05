La convivenza tra uomo e lupo Convegno per mappare i branchi "La popolazione è raddoppiata"

Si è tenuto a Bagnone l’incontro di approfondimento “La dispersione del lupo dall’Appennino al mare. Una realtà da conoscere, una convivenza da imparare“. I relatori erano due noti esperti del settore: Luca Mattioli della Regione Toscana per la task force Lupo e Willy Reggioni referente del Wolf Appenine Center del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Secondo i dati più aggiornati di stima della popolazione di questi carnivori, riferiti al 2016, veniva valutata in Toscana la presenza di 110 branchi con 530 esemplari di lupo. Ad oggi, si considera in base alla proiezioni di rilievi effettuati in alcune aree con maggiore frequenza, che la presenza del lupo può considerarsi raddoppiata. La conferenza, ha posto in luce come questo grande carnivoro sia presente praticamente in tutto il territorio toscano. I branchi ,ad esempio, sono insediati nelle aree montuose dove i lupi trovano condizioni di tranquillità e controllo territoriale ideali per procreare e allevare la prole. Il restante territorio invece vede la presenza di esemplari isolati o piccoli gruppi di 23 esemplari in dispersione o alla ricerca di nuovi territori o compagni per formare nuovi branchi. Rispetto ad anni fa, si è avuto prova che il lupo stia anche colonizzando zone di pianura e periurbane. Nei territori in cui sussistono condizioni di presenza stabili, si stimano a regime 45 lupi ogni 100 Kmq. Le prede principali sono cinghiali e caprioli ed esiste una diretta correlazione fra la presenza dei lupi e la disponibilità di selvaggina. E’ stata considerata anche l’esistenza della predazione di animali domestici, da allevamento che può però essere limitata, contenuta con l’utilizzo di recinzioni, cani da guardianìa, con il diretto controllo delle greggi. Altro fattore emerso a Bagnone, nell’incontro molto partecipato, è che il rischio di pericolo per le persone è quasi inesistente nelle zone di montagna dove il lupo evita in ogni modo il contatto con l’uomo.

Una maggiore attenzione va invece riservata nelle aree di pianura e periurbane a causa della “confidenza“ raggiunta in queste particolari zone, in quanto la presenza del cibo è collegata a quella umana. Alla conferenza erano presenti oltre 100 persone e i punti di vista raccolti hanno evidenziato preoccupazione, relativa alla presenza del grande carnivoro sul territorio.

Roberto Oligeri