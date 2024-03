La conoscenza per combattere l’indifferenza

L’indagine su Mazzini è nata dalla consapevolezza dell’importanza della memoria storica. Le parole del signor Pezzica e la sua ultima raccomandazione ci fanno riflettere, come a suo tempo ci hanno fatto riflettere le parole della formichina Bessy, metafora della senatrice Liliana Segre, celebrando la giornata della memoria: “Racconto per non dimenticare. Se tacessi, sarebbe come se avessi accettato tutti gli orrori”. Insieme a Bessy, lo scorso anno, siamo andati al binario 21 a Milano e la scritta che ci ha accolti all’ingresso “Indifferenza”, ci ha colpiti.

Abbiamo capito che anche noi ragazzi possiamo combatterla con armi pacifiche ed efficaci: conoscenza e memoria. Ora, entrando la mattina a scuola e leggendo la vecchia targa che campeggia sulla facciata “Scuola elementare statale Giuseppe Mazzini”, saremo meno indifferenti, più consapevoli e orgogliosi di appartenere a un’istituzione che porta un nome così importante per il nostro Paese, per la nostra libertà e la nostra democrazia. Un ringraziamento speciale agli alunni e agli abitanti di Bedizzano che hanno partecipato con entusiasmo alla nostra indagine e al signor Pezzica che ci ha donato il suo tempo e alcuni libri interessanti che ci aiuteranno a non dimenticare.