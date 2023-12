"La Conoscenza e la Cura: un Ciclo di Incontri a Massa"

La Fondazione Matteo Caleo e la diocesi di Massa Carrara-Pontremoli propongono un ciclo di incontri sul tema "La conoscenza e la cura", l’invitando alla riflessione su temi centrali legati alla scienza, all’etica e all’ambiente. La Fondazione infatti è nata per dare seguito ai progetti del neurobiologo Matteo Caleo professore ordinario dell’Università di Padova e già ricercatore dell’Istituto di neuroscienze del Cnr, il quale è prematuramente scomparso all’età di 52 anni a seguito di una lunga malattia. Autore di importanti lavori di ricerca nel campo della neurofisiologia, in particolare sulle degenerazioni delle connessioni neuronali, ha ottenuto importanti risultati nel campo delle neuroscienze, sempre lavorando con grande rigore metodologico e onestà intellettuale. Matteo Caleo è stato inoltre un maestro e un mentore per gli studenti e le studentesse, oltre che uomo di fede che si è continuamente speso nell’aiutare i giovani e i più deboli. "Cosa significa prendersi cura degli altri?" è questo il titolo del primo incontro in programma per domani pomeriggio con inizio dalle 17.30 all’auditorium della parrocchia di san Pio X dove interverranno padre Maurizio Faggioni, professore ordinario di bioetica alla Pontificia Accademia Alfonsiana di Roma e Nicoletta Berardi, professoressa emerita di psicobiologia dell’Università di Firenze. L’incontro sarà introdotto dal vescovo, monsignor Mario Vaccari.