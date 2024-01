La compagnia Teatro Comico Dialettale Massese ha scelto la nuova commedia

È già tutto pronto per la compagnia Teatro Comico Dialettale Massese che ha deciso quale sarà lo spettacolo da portare in scena nella prossima rassegna dialettale. "La decisione è scaturita dopo una riunione, che si è tenuta nelle scorse settimane, in cui abbiamo avuto il piacere della presenza del regista Fernando Petroli – spiega in una nota la compagnia –. Nella riunione è stato presentato il copione della commedia che rappresenteremo nei giorni 24, 26 e 27 aprile al Teatro Guglielmi all’interno della rassegna dialettale massese. Porteremo in scena la commedia di Edoardo De Filippo ’Sogno di una notte di mezza sbornia’ con la trasposizione in dialetto massese di Roberto Borghini con la collaborazione di Gino Giannini e con il titolo ’Quande a se sogne da ‘mbriachi’. La regia sarà affidata appunto a Fernando Petroli, grande regista teatrale che ha già curato la regia di molte opere sia in vernacolo che in lingua oltre ad avere partecipato, in tempi lontani, come interprete di alcuni personaggi. Siamo lieti che Petroli abbia accettato di dirigere questa commedia e siamo certi che metterà la sua maestria al servizio della nostra compagnia e insegnerà ai nostri attori e al nostro regista tutto ciò che la sua grande esperienza e bravura gli hanno dato. E’ presto, lo sappiamo, ma fin da ora invitiamo il nostro pubblico a venire a teatro per divertirsi e ridere in questi tempi in cui la risata è veramente salutare"