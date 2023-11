La commissione decisa per il recupero

Ripristinare una parte del centro aggregativo ‘Saffi’ come fino a pochi anni fa per rimetterlo a disposizione della città. La commissione Lavori pubblici, presieduta da Silvia Barghini, ieri mattina ha fatto il sopralluogo in un’area da anni lasciata in stato di abbandono, ma che fino a al 2019 fa era invece un centro di ritrovo soprattutto per i più giovani. La commissione-sopralluogo è stata organizzata proprio negli spazi sotterranei di quello che una volta era il centro aggregativo ‘Saffi’, nel cuore del centro storico e raggiungibile da più ingressi: quello in piazza Gramsci e quello in via Tenerani.

Nelle intenzioni del Comune, come confermato anche dall’assessore ai Lavori pubblici Elena Guadagni, presente al sopralluogo, non c’è il totale ripristino della superficie interrata, ma solo il recupero della parte su via Solferino dove fino a pochi anni venivano organizzati incontri, attività o esibizioni musicali. Durante la visita della commissione è stato accertato il buono stato di manutenzione dell’area, la grande volumetria, l’altezza dei soffitti, la presenza di bagni. Rovescio della medaglia però, anche il totale stato di abbandono e sporcizia riscontrabile al suo interno, con alcuni strumenti musicali, un pianoforte e una pianola, lasciati in abbandono, un biliardino, muri imbrattati e ovviamente grande presenza di polvere e ragnatele. Nel pensare al ripristino andrà tenuto conto del rispetto soprattutto delle normative di sicurezza e antincendio, visto che per regolamento devono essere previsti almeno due accessi posti a distanza di sicurezza e con precise norme urbanistiche.

Daniele Rosi