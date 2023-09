La commemorazione dell’Armistizio

Domenica alle 10, in piazza Roma, il Comune di Bagnone commemora l’80esimo anniversario dell’8 settembre 1943, ricordando i concittadini che all’epoca erano militari, i cosiddetti IMI (Internati Militari Italiani), catturati dopo lo sbandamento dell’esercito e deportati nei lager nazisti in Germania e nei territori occupati. Alcuni non tornarono, vittime dei campi o per i bombardamenti alleati, tutti gli altri tornarono dopo diversi mesi dalla fine della guerra in stato di salute molto precario e con una breve aspettativa di vita.

Sarebbero potuti ritornare subito, aderendo alla richiesta di entrare nelle file della Rsi, ma preferirono gli stenti, la fame, il freddo, le malattie, la morte, piuttosto di collaborare con un regime che aveva portato il Paese alla catastrofe. "Nel Comune di Bagnone - spiega il presidente del consiglio comunale Luigi Leonardi - furono più di un centinaio di Internati Militari Italiani. L’8 settembre fu una disfatta dell’esercito italiano, colto di sorpresa dall’annuncio dell’armistizio. Fu anche l’inizio del riscatto nazionale, poiché già dal giorno successivo prese il via la Resistenza armata, concludendo una lotta che 20 mesi dopo vide nascere la Repubblica".