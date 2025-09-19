La commedia poliziesca di Francesco Nardi . Presentazione alla Dickens

Domani alle 17,30 a Palazzo Binelli nell’ambito degli appuntamenti organizzati dalla Dickens Fellowship sarà presentato il romanzo ‘San Frediano Radioattiva’ di Francesco Nardi, Sarnus editore, colana ’Toscana racconta’. L’autore sarà in dialogo con Marzia Dati, la presidente della filiale cittadina della Dickens. Nardi, medico radiologo, originario di Firenze da sessantotto anni vive e lavora nel capoluogo toscano dove nel 2007 ha fondato il Cor, un istituto di analisi all’avanguardia. Le vie, le piazze e la gente dell’Oltrarno fiorentino hanno ispirato questa vicenda, scritta in mansarda al buio, a occhi chiusi e con il monitor del Pc spento, ma con attivo il programma Voice Over, che legge la parola digitata.

Il romanzo è ambientato nel quartiere fiorentino di San Frediano, combina i toni della commedia con quelli del racconto poliziesco. La vicenda ruota intorno a Luca Visconti, medico radiologo che ha ormai superato i sessant’anni. Dopo aver perso quasi del tutto la vista, lavora da solo nel suo studio a Firenze, a due passi da San Frediano. Accanto a lui c’è Eleonora, la moglie e c’è un gruppo di amici che si incontrano per una sorta di psicoterapia di gruppo. Un giorno nello studio di Luca vengono rilevate insolite dosi di raggi X.

Il gruppo si mette in moto per scoprire l’origine dell’anomalia, dapprima sospettando che le radiazioni derivino dal passaggio di alcune apparecchiature dai controlli aeroportuali. Buona sorte e intuito femminile saranno determinanti nella risoluzione del mistero. Un romanzo che avvince e attinge molto dall’autobiografia.

"Oltre alla diffusione dell’opera narrativa di Charles Dickens, la Filiale italiana della prestigiosa associazione inglese ha come obiettivo la promozione della narrativa italiana e straniera, e di creare spazi di riflessione e discussione sulla funzione della letteratura nella contemporaneità – dice Marzia Dati –. Dickens è stato uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi e quindi motivare alla lettura e alla scrittura è per la nostra filiale un dovere. A dicembre nella sede di piazza Alberica partirà un laboratorio di scrittura creativa en plein air con il coinvolgimento della città di Carrara". Il laboratorio sarà aperto a tutti.

Nella foto: l’autore Francesco Nardi (a sinistra) e l’editore Antonio Pagliai di Sarnus