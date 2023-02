La comicità di Guandalini a Officine Tok

Questa sera, alle 21,15, arriva a Monzone l’attrice romana Shara Guandalini (nella foto). E’ quindi un sabato sera all’insegna delle risate e della comicità, dove nel Teatro “in scatola“ di Officine Tok Shara Guandalini porta la sua nuova produzione “Lasciatemi qui. Ovunque purchè da sola”. Con questo spettacolo imperdibile prosegue la stagione teatrale che sotto la direzione artistica di Elisabetta Dini e Ines Cattabriga sta riscuotendo un grande successo. I 50 posti disponibili all’interno dello spazio sono sempre esauriti e anche per questa sera sono pochi i posti rimasti liberi. In attesa di un marzo ricco di eventi ancora da scoprire, questo fine settimana è quindi ancora possibile far godere al pubblico la magia del teatro. I posti rimasti si possono prenotare al 340 5371090, il costo di ogni biglietto è di 15 euro, per bambini fino a 12 è di 5 euro.