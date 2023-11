La coltura idroponica, la cultura della cucina e del servizio in sala

È disponibile 24 ore su 24, basta aprire il rubinetto e lei sgorga, forse è per questo che non diamo importanza all’acqua. Eppure oltre il 60% del nostro corpo è fatto di acqua.

Se ne parla poco, la snobbiamo, un vecchio proverbio dice che non conosciamo mai il valore dell’acqua finché il pozzo non è secco. Cosa difficile che accada in un comune come Massa che è ricco di straordinarie sorgenti di acqua buona. Ecco allora che sabato 4 novembre alle ore 18.30 al Teatro dei Servi il tema dell’incontro della manifestazione Massa Picta sarà L’acqua di Massa e dintorni.

La coltura Idroponica e la cultura della Cucina e del Servizio in Sala. L’ingresso e libero e al termine dell’appuntamento ci sarà una degustazione gratuita a cura dell’Associazione Cuochi di Massa e Carrara. Così gli incontri, che l’Amministrazione Comunale dedica all’ambiente, alla salute e al mangiare sano, con particolare riferimento alle produzioni tipiche del territorio Massese, della Lunigiana e Garfagnana, questa settimana accendono i riflettori sull’acqua di Massa e dintorni. Ne parleranno ospiti qualificati con l’aiuto di immagini proiettate sul maxischermo del teatro.

Ecco i protagonisti. Massimo Gelati, presidente di Evam (Fonteviva). Laura Natali, terme della Versilia Hotel Villa Undulna. Federica Alberigi, docente di Laboratorio di Chimica ITAS Busdraghi (Lu). Francesco Petacchi, docente di Scienza e Cultura Alimentare. Istituto Alberghiero Massa. La manifestazione è prodotta dall’Amministrazione Comunale di Massa. Si ringrazia per la gentile collaborazione il Touring Club Italiano, Emozioni della Nostre Terre, negozio di eccellenze gastronomiche della provincia di Massa e Carrara, e associazione Cuochi di Massa e Carrara. Il direttore artistico e conduttore di Massa Picta è Fabrizio Diola, il progetto grafico è curato da Hive group.