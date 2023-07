La Cna in difesa della città antica "Basta parlarne male, va rilanciata"

CARRARA

La Cna in difesa del centro storico critica chi lo denigra. "Per il bene del nostro centro è ora di smetterla di denigrarlo – scrivono –. Non è un covo di delinquenti come qualcuno lo dipinge. Denigrare non è il modo migliore di aiutare la città, così come non è l’atteggiamento giusto nei confronti delle imprese, degli artigiani e dei commercianti che stoicamente resistono e credono in un futuro diverso". Per Cna turismo e commercio non è da attribuire alle imprese la situazione di difficoltà che sta vivendo il centro, "qui operano commercianti e artigiani che cercano ogni giorno e con grandi sacrifici di mantenere una città, che come è noto paga il caro prezzo di politiche e piani urbanistici Peep dei primi anni 70 che hanno trasferito ad Avenza e Bonascola oltre 12 mila abitanti svuotando il centro della città. Cna con un convegno ha ribadito la necessità di attivarsi , mettendo mano ad un progetto attuabile e condiviso di rigenerazione urbana e culturale, dando continuità alle presenze nel centro storico". "Per Cna il progetto deve mettere al centro le opportunità che Carrara possiede – prosegue l’intervento –, partendo dall’interesse artistico e culturale per il quale è conosciuta nel mondo grazie ai suoi laboratori del marmo e alla presenza dell’Accademia, che deve essere coinvolta e resa partecipe. Cna torna ad appellarsi alla politica cittadina e all’amministrazione comunale a cui chiede di attivarsi, senza più indugi, nella consapevolezza che il tempo è tiranno, per consentire alle attività commerciali e dell’artigianato, che anch’esse devono cambiare e lasciare da parte usi e abitudini, di tornare ad avere un ruolo economico e sociale rilevante, che è cosa essenziale per mantenere il rapporto tra il luogo e le persone nonché per fermare l’abbandono e l’avanzare del degrado".

Ricordiamo che fare il bene della città non è mettere il bavaglio a chi ne parla male, ma cominciare magari da un adeguato itfervento di pulizia.