La città sotto controllo Nei guai per droga e furti Il monitor dei carabinieri

Intensificati i controlli e stretto il monitoraggio sullo spaccio di droga e sostenza stupefacenti: uno straniero denunciato perché aveva cocaina nei calzini, uno è finito nei guai pe runfurto in farmacia e dieci persone segnalate al prefetto per uso personale, fra cui tre noti pregidicati presi mentre sniffavano copiose dosi di cocaina. Inoltre tre persone sono state arrestate su esecuzione di un provvedimenti del giudice.

I carabinieri fanno il bilancio dei giorni pasquali che li hanno visti impegnati su diversi fronti: dal controllo della circolazione stradale al contrasto ai reati contro il patrimonio, al consumo di sostanze stupefacenti, alla vigilanza sui pregiudicati sottoposti a misure alternative al carcere. È stato un periodo particolarmente impegnativo per i carabinieri della Compagnia di Carrara guidati dal maggiore Cristiano Marella che hanno segnalato al questore una decina di assuntori di stupefacenti controllati in varie zone della città, trovati in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina. Pertanto sono stati segnalati al prefetto per detenzione di droga per uso personale. Fra questi ci sono anche tre noti pregiudicati che durante una perquisizione domiciliare sono stati “pizzicati” mentre stavano inalando cocaina, utilizzando una bottiglietta modificata per trasformarla in una pipa. Sempre nel campo della lotta alla droga, i carabinieri della Stazione di Fossola hanno segnalato all’autorità giudiziaria un 25enne originario del Marocco che se ne andava in giro con alcune dose di hashish e cocaina nascoste nei calzini. Inoltre aveva con sé quasi 600 euro in contanti, che insieme allo stupefacente gli sono stati sequestrati, ritenuti il ricavato delle varie cessioni.

È finito nei guai anche un 28enne nato in Germania e residente a Viareggio, dopo che i militari dell’Arma hanno scoperto che aveva rubato alcuni prodotti in una farmacia di Marina. Non sono mancati gli arresti, come quello dei carabinieri di Avenza che hanno rintracciato un pregiudicato 47enneo di Reggio Emilia, che doveva scontare una condanna a dieci mesi per una truffa commessa a Milano. Stessa sorte per un 35enne del Marocco senza fissa dimora, che era ricercato per scontare tre anni di carcere a seguito di varie condanne per reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacenti commessi in zona Apuana e alla Spezia. Quando è stato arrestato, l’uomo aveva addosso anche una dose di hashish, di conseguenza è stato segnalato al prefetto.